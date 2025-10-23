Россиянам рассказали о новых лимитах на снятие наличных

Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета, сообщил агентству «Прайм», что с 1 сентября 2025 года в России были изменены лимиты на снятие наличных через банкоматы.

Специалист пояснил, что пределы снятия наличных в банкоматах могут значительно различаться. В зависимости от типа карты, они варьируются от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей ежедневно.

«Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», — объяснил финансист.

Хачатурян отметил, что существуют ограничения на снятие средств за одну операцию, а также по QR-коду. Эти ограничения зависят как от статуса клиента, так и от предложений самого банка.