Россиянам рассказали о новых правилах торговли спиртным

С 1 сентября бары и рестораны будут обязаны передавать информацию о розничной продаже алкогольной продукции в ЕГАИС, как это делают магазины сейчас. Подобные изменения призваны вывести оборот алкоголя из тени. Соответствующее заявление сделала юрист Наталья Свечникова в беседе с информационным агентством « Прайм ».

Новые правила коснутся, в частности, крепкого алкоголя. Данные об объемах розничной продажи должны будут вноситься в ЕГАИС. Рестораны будут обязаны предоставлять соответствующую информацию в систему.

Для того чтобы упросить процесс передачи данных о продаже, была придумана новая система, использующая QR-коды, рассказала Свечникова. За попытку обойти правила, заведениям грозит административная. Она рассказала, что если реализацией спиртного занимается организация, то штраф может достигать 200 тыс рублей.