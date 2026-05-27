Президент Международной ассоциации бокса (IBA) и серпуховской меценат Умар Кремлев записал неожиданное видеообращение к подписчикам, в котором призвал «думать головой, а не другим местом». Именно в этой простой формуле, по его мнению, и кроется секрет жизненного успеха. Кремлев также обрушился с критикой на блогеров, нумерологов и тарологов, которые обещают подписчикам привлечение денег и духовное очищение. Подробности публикует REGIONS .

Умар Кремлев, известный не только как глава IBA, но и как меценат из Серпухова, выступил с нестандартным обращением. Вместо привычных поздравлений или отчетов о работе он дал подписчикам жизненный совет, сформулированный максимально прямолинейно: думать головой, а не другим местом.

Основной удар Кремлева пришелся по блогерам, которые зарабатывают на обучении подписчиков «успешному успеху». Меценат назвал их безответственными людьми, которые рискуют чужими жизнями ради денег. Он призвал не рекомендовать того, чего сам не знаешь, и не вводить людей в заблуждение.

«Товарищи блогеры, не рискуйте чужой жизнью, не рекомендуйте того, чего не знаете сами, не делайте такое ради денег», — попросил Умар Кремлев.

При этом Кремлев подчеркнул, что поддерживает тех блогеров, у которых за плечами реальное образование, практические навыки и знания. Если человек делится проверенной информацией — пожалуйста. Если же гонится за деньгами и хайпом — это путь в никуда.

Досталось от президента IBA и эзотерическому сообществу. Нумерологи, тарологи, специалисты по натальным картам и гуру духовного очищения — все они, по словам Кремлева, предлагают людям иллюзию. Он призвал не вестись на обещания найти энергию или раскрыть тайные знания. Спасение, уверен меценат, находится не у экстрасенсов и не в астрологических прогнозах.

Формула успеха от Кремлева на первый взгляд проста, но требует реальных усилий: образование, спорт и церковь. Настроиться, учиться, тренировать тело и обогащаться духовно — ходить в храм. Тогда появятся здоровая душа и здоровое дело, наполненная голова. А следом, как закономерный итог, придут успех и счастье, которыми можно будет щедро делиться с окружающими.

Кроме того, президент IBA выступил с инициативой ввести ответственность для блогеров за советы и информацию, которую они распространяют. По его логике, если человек публично рекомендует что-то, что может навредить другим, он должен отвечать за последствия.

Ранее сообщалось, что Умар Кремлев провел боксерский поединок с медведем в Серпухове.