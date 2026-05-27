Сбивать бесполезно: гриб-паразит оккупирует дачные участки в Балашихе

Жители деревни Русавкино-Романово в Балашихе столкнулись с необычной проблемой: их приусадебные участки буквально заполонили грибы плютеи оленьи, пишет REGIONS . Раньше они встречались в регионе, но в таком огромном количестве дачники видят их впервые. Биологи связывают нашествие с аномально влажным маем, который создал идеальные условия для роста мицелия.

Подмосковные дачники привыкли бороться с сорняками, вредителями и капризами погоды, но к грибной экспансии готовы не все. В Русавкино-Романово плютеи оленьи плотно облепили стволы плодовых деревьев, вызвав тревогу у владельцев участков.

Справедливости ради стоит отметить: плютей не является классическим паразитом. Он не убивает живые насаждения, а относится к сапротрофам — помогает разлагать уже подгнившую древесину и старую кору. Проблема в другом. Когда грибов становится слишком много, они портят внешний вид сада, а главное — привлекают на участки прожорливых слизней и других вредителей, которые с удовольствием селятся в обильных колониях.

Биологи связывают резкую вспышку активности с погодой. Теплый и очень влажный май создал идеальные условия для гниения поврежденной древесины, что и спровоцировало бурный рост мицелия.

Бесполезная борьба с видимой частью

Старший научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены человека Юлия Алешина предупреждает: просто сбивать или срезать шляпки с деревьев бессмысленно. То, что дачник видит на коре, — лишь плодовое тело, верхушка айсберга. Сам мицелий уже глубоко разросся внутри ствола. Заражение обычно происходит через механические повреждения коры — трещины, морозобоины, необработанные спилы.

Лучшая защита, по словам эксперта, — это профилактика и крепкое здоровье самого дерева.

«В качестве профилактики необходимо своевременно подкармливать и поливать садовые деревья, а также удалять старую отслоившуюся кору. Все естественные трещины, морозобоины и спилы после обрезки нужно обязательно обрабатывать дезинфицирующими растворами — например, 3%-м медным купоросом или 5%-м железным купоросом», — советует Алешина.

Когда гриб уже вырос: пошаговая инструкция

Если плютеи уже появились, эксперт рекомендует действовать решительно. Грибные тела необходимо аккуратно срезать вместе с корой, а раны зачистить до свежей древесины. Остатки собрать и сжечь — компостная яма в этом случае не помощник.

После этого место среза обрабатывают 3-процентным раствором медного купороса, дают просохнуть и замазывают садовым варом или другим биопрепаратом от вредителей и гнили.

В дальнейшем владельцам участков стоит взять за правило осматривать деревья минимум дважды в год — ранней весной и в конце лета, чтобы вовремя заметить новые очаги заражения и не допустить повторной экспансии.