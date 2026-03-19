Россиянам стали массово ограничивать возможность выезжать за границу из-за долгов

Российские пограничники на 1 января 2026 года имели 8,9 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за рубеж в отношении российских граждан. Об этом со ссылкой на статистические сведения Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщил РБК. Это на 41,5% больше, чем годом ранее (6,3 млн). Пик выдачи таких запретов пришелся на 2023 год, когда было вынесено 16,4 млн постановлений.

Отмечается, что рост числа запретов связан с несколькими факторами. Во-первых, действует накопительный эффект: старые исполнительные листы продолжают влиять на ситуацию. Во-вторых, увеличение судебных пошлин с сентября 2024 года сократило количество новых судебных дел, но не остановило работу по уже вынесенным решениям. Также возросло количество процедур банкротства, которые приостанавливают исполнительные производства, но это не уменьшает общее число запретов.

Приставы могут ограничить выезд за границу при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей по алиментам и компенсации вреда здоровью, и свыше 30 тысяч рублей по другим видам долгов. На одного гражданина может быть открыто несколько исполнительных производств, поэтому общее число постановлений превышает количество должников.

В 2025 году граждане погасили долги по 1,86 млн исполнительных производств, что на 28% больше, чем в 2024 году. В ФССП и юридическом сообществе признают, что ограничение выезда наиболее действенно для взыскания алиментов и налогов.

В сегменте микрозаймов и потребительского кредитования эффективность заметно ниже, так как должники там часто не имеют стабильного дохода и имущества. Тем не менее, запрет на выезд остается одним из самых действенных инструментов побуждения граждан к оплате долгов.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России введут ограничения на количество микрозаймов.