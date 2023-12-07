Россияне не могут покупать яхты из-за санкций

Порядка тысячи жителей России не могут купить себе яхту либо катер по вине санкций в отношении РФ. Соответствующее заявление сделал профессиональный яхтсмен и владелец «Буревестник Групп» Андрей Бойко в беседе с информационным агентством РБК .

Он объяснил, что нынешние условия в стране сильно усложняют ситуацию с логистикой. Бойко также подчеркнул, что в случае с яхтами, параллельный импорт практически не работает, так как они не являются продуктом первой необходимости.

Предприниматель привел статистику, согласно которой, раньше россияне покупали за рубежом порядка тысячи единиц флота ежегодно, и из них более половины приходилось на маленькие катера со стоимостью менее $60 тысяч. В то же время, суперяхты показывали куда меньший спрос, и покупались россиянами в количестве около 5 штук в год, заявил Бойко.