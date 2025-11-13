Россияне переходят на фастфуд, экономя на посещении классических ресторанов

Рынок общественного питания Москвы демонстрирует тревожную для рестораторов динамику: при растущих чеках клиенты стали реже посещать заведения. С января по октябрь текущего года трафик в классических кафе и ресторанах снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как выручка выросла на 9% благодаря резкому, на 16%, увеличению среднего чека. Данные предоставлены компанией Focus Technologies, передает «Коммерсантъ».

Параллельно с этим сегмент фастфуда показывает уверенный рост. Количество покупателей здесь увеличилось на 3%, а за счет подорожания среднего чека на 12% выручка сетей быстрого питания подскочила на 16%.

Статистика платформы «Чек Индекс» подтверждает эту тенденцию, фиксируя снижение трафика в ресторанах и барах на 3%, а рост в фастфуде — на 4%. Аналогичная картина наблюдается и в целом по России.

Эксперты видят причину в изменении потребительского поведения на фоне снижения реальных доходов.

Глава направления исследований Focus Technologies Михаил Васильев подтверждает, что зафиксированная тенденция говорит о корректировке привычек из-за экономии. Помимо фастфуда, россияне стали активнее покупать готовую еду в супермаркетах.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица и вовсе пессимистична: по ее мнению, роста посещаемости общепита в ближайшее время ждать не стоит, так как для этого «нет экономических предпосылок».

Ранее сообщалось, что спрос на новогодние корпоративы в Нижнем Новгороде упал на треть.