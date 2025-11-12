Спрос на новогодние корпоративы в Нижнем Новгороде упал на треть

В Нижнем Новгороде отмечается значительное снижение спроса на организацию новогодних корпоративов. Согласно данным, предоставленным местными ивент-компаниями, количество заказов сократилось примерно на треть по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о изменении подхода бизнеса к празднованию. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Несмотря на снижение числа заявок, бронирование площадок остается активным, а пиковыми датами для мероприятий стали 19, 20 и 26 декабря. Главной тенденцией сезона стал сознательный минимализм — компании повсеместно переходят к более скромным и камерным форматам проведения праздников.

Этот сдвиг напрямую связан с повсеместной экономией, которая прослеживается в планировании развлекательных бюджетов. Итогом становится переформатирование всего рынка новогодних корпоративов, где приоритетом становится не масштаб, а продуманность и рациональность расходов.

