Россияне переключились на порционные блюда: продажи готовой еды взлетели почти на 15 процентов

По итогам первых трех месяцев 2026 года продажи готовой еды в России выросли на 14,3 процента в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании NTech, в денежном выражении реализация такой продукции увеличилась еще заметнее — на 21,7 процента.

Аналитики уточнили, что подобная динамика сделала сегмент готовой еды самым быстрорастущим в российской продовольственной рознице. Для сравнения: весь рынок продуктов питания за тот же период прибавил лишь 2,6 процента в объеме и 7,9 процента в деньгах. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов отметил, что нынешние темпы оказались значительно выше тех, что фиксировались во второй половине 2025 года.

В компании связывают рост популярности готовой еды в том числе с активизацией торговых сетей, которые начали активно расширять ассортимент такой продукции. В результате потребители стали реже ходить в кафе и рестораны, переключившись на покупку порционных блюд в обычных розничных магазинах.