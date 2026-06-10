Россияне перестали гоняться за высокими ставками по вкладам и переключились на валюту
«Газета.Ru»: спрос россиян на валюту вырос до 108 млрд рублей
В России потеряла актуальность стратегия, при которой граждане следили за максимальной доходностью по депозитам и регулярно перекладывали средства между короткими вкладами. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
На фоне укрепления рубля россияне, по словам эксперта, предпочитают обзаводиться валютой. Так, в апреле объем чистых покупок иностранной валюты физическими лицами вырос до 108 миллиардов рублей. Кроме того, свою роль сыграло снижение доходности вкладов — максимальные ставки по депозитам за последний год упали на 7–7,5 процентного пункта. Регулятор констатировал, что средняя максимальная ставка опустилась до 13,04 процента годовых.
В сложившихся условиях граждане кладут деньги в банк на более длительные сроки, а часть накоплений перекладывают в иностранную валюту.