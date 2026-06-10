Россияне перестали гоняться за высокими ставками по вкладам и переключились на валюту

В России потеряла актуальность стратегия, при которой граждане следили за максимальной доходностью по депозитам и регулярно перекладывали средства между короткими вкладами. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Ее слова приводит « Газета.Ru ».

На фоне укрепления рубля россияне, по словам эксперта, предпочитают обзаводиться валютой. Так, в апреле объем чистых покупок иностранной валюты физическими лицами вырос до 108 миллиардов рублей. Кроме того, свою роль сыграло снижение доходности вкладов — максимальные ставки по депозитам за последний год упали на 7–7,5 процентного пункта. Регулятор констатировал, что средняя максимальная ставка опустилась до 13,04 процента годовых.

В сложившихся условиях граждане кладут деньги в банк на более длительные сроки, а часть накоплений перекладывают в иностранную валюту.