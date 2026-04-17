«Россияне по-прежнему первые»: TurkStat опубликовал свежий рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции

Россияне сохранили лидерство среди иностранцев по покупке жилья в Турции
Граждане России в марте 2026 года вновь заняли первую строчку в рейтинге иностранных покупателей жилой недвижимости в Турции, удерживая лидерство с апреля 2022 года. Согласно официальному отчету Турецкого статистического института (TurkStat), за первый месяц весны россияне заключили 229 сделок купли-продажи квартир и домов на турецком рынке, передает РБК.
Вторую позицию по итогам марта заняли граждане Ирана, оформившие 130 объектов жилой недвижимости. Замкнули тройку лидеров представители Германии, на счету которых оказалось 84 приобретенных квартиры и дома.
В общей сложности за март 2026 года иностранные покупатели приобрели в Турции 1353 объекта жилой недвижимости. Этот показатель оказался на 20 процентов ниже, чем за аналогичный месяц 2025 года. Доля сделок с участием иностранцев в общем объеме продаж жилья в стране сократилась с 1,4 процента в марте 2025 года до 1,2 процента в марте 2026-го.
Стоит отметить, что по итогам всего 2025 года россияне также возглавили список иностранных покупателей, приобретя в Турции 3,64 тысячи квартир и домов.