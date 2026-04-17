«Россияне по-прежнему первые»: TurkStat опубликовал свежий рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции

Граждане России в марте 2026 года вновь заняли первую строчку в рейтинге иностранных покупателей жилой недвижимости в Турции, удерживая лидерство с апреля 2022 года. Согласно официальному отчету Турецкого статистического института (TurkStat), за первый месяц весны россияне заключили 229 сделок купли-продажи квартир и домов на турецком рынке, передает РБК .

Вторую позицию по итогам марта заняли граждане Ирана, оформившие 130 объектов жилой недвижимости. Замкнули тройку лидеров представители Германии, на счету которых оказалось 84 приобретенных квартиры и дома.

В общей сложности за март 2026 года иностранные покупатели приобрели в Турции 1353 объекта жилой недвижимости. Этот показатель оказался на 20 процентов ниже, чем за аналогичный месяц 2025 года. Доля сделок с участием иностранцев в общем объеме продаж жилья в стране сократилась с 1,4 процента в марте 2025 года до 1,2 процента в марте 2026-го.

Стоит отметить, что по итогам всего 2025 года россияне также возглавили список иностранных покупателей, приобретя в Турции 3,64 тысячи квартир и домов.