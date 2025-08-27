Россияне реже болеют: продажи лекарств от простуды рухнули

Российский аптечный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику в первом полугодии 2025 года. Как пишет «Коммерсантъ», общий объем рынка достиг 1,1 трлн руб., что на 12% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что темпы роста замедлились на пять процентных пунктов. Специалисты связывают это со снижением продаж в ключевом безрецептурном сегменте.

Продажи безрецептурных препаратов продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 5,5% в годовом выражении. Основной причиной стало отсутствие выраженного сезонного пика заболеваемости ОРВИ и гриппом, который традиционно стимулировал спрос на противопростудные и иммуномодулирующие средства.

В противовес этому рецептурный сегмент рынка показал уверенный рост. В натуральном выражении продажи увеличились на 0,1%, а в денежном — на 14%. Доля рецептурных препаратов достигла 42,3% в штучном выражении и 56,2% в денежном.

Эксперты объясняют этот тренд двумя основными факторами — реализацией отложенного спроса на плановое лечение после пандемии и активным развитием сервисов телемедицины.

Объем рынка телемедицинских услуг в России вырос на 15,3% и составил 9,9 млрд руб. Упрощенный порядок получения электронных рецептов способствовал увеличению доступности рецептурных лекарств для населения.

Особую популярность приобрели аналоги препарата «Оземпик», ориентированные на снижение веса. Препарат «Семавик», являющийся одним из таких аналогов, стал самым продаваемым рецептурным лекарством в первом полугодии 2025 года. Объем его реализации в денежном выражении увеличился в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает «Ъ», крупные фармацевтические компании в нынешней рыночной ситуации делают стратегическую ставку на инновационные рецептурные продукты, которые характеризуются высокой маржинальностью и доказанной клинической эффективностью. Сокращение маркетинговых бюджетов на продвижение безрецептурных лекарств также частично объясняет падение продаж в этом сегменте.

