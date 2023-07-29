Россияне стали более чем в два раза чаще брать потребительские кредиты

За прошедшее полугодие таких займов было выдано порядка 18 миллионов. Это на 112,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россияне с января по июнь 2023 года взяли взаймы у банков 3,5 триллиона рублей. Средний срок полученного кредита по условиям договора составляет 27 месяцев. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Эти цифры привело ТАСС.

Возросло и количество выданных автокредитов. Их насчитали 383,85 тысячи, что на 65,2% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Их общий объем достиг цифры в 493,92 миллиардов рублей. Средний кредит на покупку автомобиля достигает показателя в 1,35 миллионов рублей, он берется на срок в 65 месяцев.