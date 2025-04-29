Россияне стали реже брать ипотечные кредиты

В марте 2025 года россияне взяли 51,4 тыс. ипотечных кредитов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года ( 108,7 тыс.). Такие данные со ссылкой на «Скоринг бюро» сообщает РИА Новости.

Отмечается снижение и суммы выданных ипотек. В марте она уменьшилась на 50%, до 229,2 млрд руб. В марте прошлого года россияне набрали ипотек на 459,8 млрд руб.

Кроме того, по данным экспертов, средняя сумма одного выданного ипотечного кредита составила 4,46 млн руб., что всего на 5,4% меньше показателя 2024 года — 4,23 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что в ГК «Самолет» заявили о сокращении долговой нагрузки.