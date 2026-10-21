В Голицыно на 60% достроили новую детско-взрослую поликлинику

В Одинцовском округе в поселке Голицыно на бульваре Генерала Ремезова продолжается строительств новой поликлиника для взрослых и детей, рассчитанной на 300 посещений в смену, медицинскую помощь здесь смогут получать до 40 тыс. жителей - подрядчик завершил работы по строительству более чем на 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройплощадке задействованы 70 рабочих и 15 инженеров. Закрыт тепловой контур здания, завершены кровельные работы», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в I квартале 2028 года. Министр уточнил, что пока специалисты приступают к работам по чистовой отделке помещений.

Площадь поликлинического здания составит около 5,5 тыс. кв. м, в здании будет пять этажей. Там разместят взрослое и детское отделения, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, стоматологию, рентген и блок неотложной помощи. Учреждение оснастят современным медицинским оборудованием, рядом появятся парковка и места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.