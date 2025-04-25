В ГК «Самолет» заявили о сокращении долговой нагрузки

Один из крупнейших российских застройщиков, группа компаний «Самолет», объявила о значительном снижении своей долговой нагрузки. Об этом заявил исполнительный директор Департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, такому итогу способствовала оптимизация структуры капитала: по данным на конец декабря 2024 года, соотношение чистого долга за вычетом счетов эскроу и обязательств перед покупателями снизилось в 1,88 раза. Годом ранее оно составляло 2,19 раза.

«Это означает значительное улучшение финансовой устойчивости компании, что делает ее привлекательной для инвесторов», – отметил Марат Ибрагимов.

По его словам, результаты сейчас выглядят сильно, но пока отражают ситуацию прошлого года, а точнее – 12-18 месяцев назад. При этом, в последние годы поменялась и конъюнктура рынка, в том числе и из-за роста ключевой ставки Центробанка, и отмены безадресной льготной ипотеки.

Помимо этого, в ГК «Самолет» заявили и об успешных операциях по выкупу собственных облигаций на 30 млрд рублей, тем самым была сокращена долговая нагрузка, а также и об открытии новых проектов.