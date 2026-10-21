«Побывал в Женькиной шкуре»: звезда «33 квадратных метра» Белоголовцев рассказал о жизни после инсульта

KP.RU: Белоголовцев после инсульта ощутил, каково быть на месте сына c ДЦП

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

62-летний актер и телеведущий Сергей Белоголовцев полтора года назад перенес инсульт. Последствия оказались тяжелыми: артист частично парализован и не может обходиться без посторонней помощи, сообщает KP.RU. Белоголовцев признался, что его иногда накрывает отчаяние. Справиться с этим состоянием артисту помогли вера, семья и друзья.

После инсульта, рассказал Сергей, он ощутил, каково быть на месте своего 40-летнего сына Евгения. Молодой человек родился с ДЦП и имеет четыре порока сердца.

«Ловлю себя на том, что иногда повторяю интонации и движения больного сына. Помню, как все было трудно тогда: ботинки надеть, куртку. Просто невозможно», — рассказал актер.

Накануне стало известно, что Белоголовцев начал бракоразводный процесс с супругой Натальей. Пара давно рассталась, но продолжала оставаться официально в браке.

Шоумен тепло отзывается о бывшей жене. Он отметил, что Наталья не бросила его во время болезни, помогала искать больницы и деньги на лечение.

Летом 2025 года Белоголовцев появился на публике с помощницей Еленой Дмитриевой. Тогда же поползли слухи о романе. Однако артист их опроверг, назвав отношения с Еленой «трепетной дружбой». Женщина навещала его в больнице, подбадривала и привозила еду.

Ранее сообщалось, что продюсеру Бари Алибасову прооперировали глаз на фоне катаракты.

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