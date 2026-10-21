В Шаховской завершился капремонт спорткомплекса

На улице 1-ой Советской завершился капитальный ремонт спорткомплекса «Шаховской ДОК», объект готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», спорткомплекс откроют в IV квартале 2026 года.

Здание возвели в 1982 год у, его площадь составляет 973,3 кв . м. В нем обновили кровлю, инженерные сети, заменили радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки,окна и двери, внутренние помещения. Вокруг здания провели благоустройство территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.