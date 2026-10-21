В Большеалексеевской школе в Ступино наполовину завершились демонтажные работы

На улице Школьной, вл. 2/9, в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино продолжается капитальный ремонт Большеалексеевской средней школы, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и вскоре приступит к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета региона, их планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

Площадь здания составляет более 2,7 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещениях, благоустройство прилегающей территории, установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.