Российская делегация заправляла самолет на Аляске за наличные

Российская делегация была вынуждена совершать перелет в США с крупной суммой наличных средств из-за действующих санкций.

Об этом со ссылкой на канал NBC пишет «Bild на русском»* (Минюст включил в список иноагентов).

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью, что из-за санкций во время посадки на Аляске для дозаправки представителям РФ пришлось оплачивать топливо наличными. Дело в том, пояснил он, что у россиян нет доступа к американской банковской системе. Рубио призвал русскх быть готовыми к подобным последствиям.

Он отметил, что все санкции, которые были в силе на день вступления в должность президента США Дональда Трампа, продолжают действовать.

Ранее сообщалось о том, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября.