Российская экономика стала расти быстрее, чем у стран «Большой семерки»

Российская экономика в прошлом году росла в четыре раза быстрее, чем у средней страны из неформального клуба G7. Такая информацию привело РИА Новости.

Издание провело анализ данных различных национальных статистических служб. Внутренний валовый продукт России за 2024 года вырос на 4,1%. Это заметно лучше, чем у самой продвинутой страны G7, Соединенных Штатов Америки. У США ВВП поднялся только на 2,8%. В то же время экономика Канады выросла на 1,5%, и этот показатель фиксируется уже второй год подряд. ВВП Франции поднялся только на 1,1%. Самый худший индикатор роста оказался у Японии, в ней ВВП вырос чисто номинально, всего на 0,1%.

Средний показатель роста экономики у стран «Большой семерки» составляет 1,1%. Выходит, что экономика в РФ росла вчетверо быстрее, чем у ее основных мировых конкурентов.

Ранее еврокомиссар по экономике Домбровскис заявил, что торговая война между ЕС и США очень дорого обойдется всему миру. В среднесрочной перспективе мировой ВВП может снизиться на 7%. По его данным, предполагаемое падение мировой экономики сопоставимо с совокупными ВВП Франции и Германии.