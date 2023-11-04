Российская вице-премьер предрекла уровень инфляции в стране

Цены на продукты питания по итогам текущего года в России не возрастут более чем на 7,5%. Соответствующее заявление сделала российская вице-премьер Виктория Абрамченко, ее слова передает издание РИА Новости .

Вместе с этим, она сделала прогноз касаемо экономической ситуации в стране. По ее словам, с заданным государством курсом, общая инфляция не должна быть превышена.

«В рамках… удержимся точно», — заверила она.

Недавно российский президент Владимир Путин заявил, что доходы граждан России возрастают быстрее, чем растет инфляция. Он заявил, что за последние 8 месяцев, доходы россиян возросли на 7,5%.

Российский Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен в стране должен ускориться на 7%-7,5%.