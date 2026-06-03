Российская Volga показала флагманский кроссовер: что известно о K50 и когда его можно купить
ТАСС: Volga впервые показала на ПМЭФ флагманский кроссовер K50
На Петербургском международном экономическом форуме состоялась премьера флагманского кроссовера Volga K50. Как передает корреспондент ТАСС, российский автопроизводитель впервые показал новинку широкой публике именно на этой площадке.
Старт продаж модели намечен на июнь. Автомобиль относится к классу SUV D, оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня под главной темой «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В рамках форума запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», а также культурный фестиваль «Петербургские сезоны» и традиционные Спортивные игры ПМЭФ.