Российская Volga показала флагманский кроссовер: что известно о K50 и когда его можно купить

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась премьера флагманского кроссовера Volga K50. Как передает корреспондент ТАСС , российский автопроизводитель впервые показал новинку широкой публике именно на этой площадке.

Старт продаж модели намечен на июнь. Автомобиль относится к классу SUV D, оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня под главной темой «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В рамках форума запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», а также культурный фестиваль «Петербургские сезоны» и традиционные Спортивные игры ПМЭФ.