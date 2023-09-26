Российские автодилеры спрогнозировали дальнейший рост цен на машины

Они пообещали, что нынешняя тенденция подъема стоимости новых автомашин в РФ продолжится и впредь, вплоть до конца этого года.

Сейчас на удорожание автотранспорта сильно влияют повышение утилизационного сбора, а также проседание рубля. Об этом заявил Вячеслав Жигалов, исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Он добавил, что эта тенденция будет сохраняться до окончания этого года.