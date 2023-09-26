Российские автодилеры спрогнозировали дальнейший рост цен на машины
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Они пообещали, что нынешняя тенденция подъема стоимости новых автомашин в РФ продолжится и впредь, вплоть до конца этого года.
Сейчас на удорожание автотранспорта сильно влияют повышение утилизационного сбора, а также проседание рубля. Об этом заявил Вячеслав Жигалов, исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Он добавил, что эта тенденция будет сохраняться до окончания этого года.
«К концу года можно говорить о повышении до 30% с января», - указал он.