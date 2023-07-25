Российские банки перестанут принимать доллары и евро через банкоматы

Российские банки перестанут принимать иностранные купюры, а в частности, доллары и евро через банкоматы. Об этом сообщила газета «Известия» .

Журналисты узнали, что уже 11 из 13 банков отказались от приема иностранной валюты в банкоматах. При этом почти все из них не предоставили информацию о том, почему отказались от этого. Лишь в одном из 11 банков объяснили, что причиной таких изменений стали иностранные санкции, направленные на банк.

Эксперты считают, что это вызвано тем, что почти все крупные банки в России попали под санкции, и их счета в зарубежье были заморожены. Более того, отказ от западной и европейской валюты может быть вызван падением спроса на них среди российского населения.

Они объяснили, что дальнейшая ситуация с иностранными валютами на территории РФ будет зависеть от геополитической обстановки в мире.

Россияне все еще могут положить иностранную валюту на свой счет, сделав это в офисах организаций.