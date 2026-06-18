За первые пять месяцев 2026 года Россия впервые поставила в Мексику 3,5 тонны мороженых крабов — это стало выходом отечественных производителей на новое направление. Как сообщил в своем Telegram-канале федеральный центр «Агроэкспорт», стоимость партии составила около 200 тысяч долларов.

Помимо крабов, с начала года Россия продала в Мексику растворимый кофе на 1,7 миллиона долларов, активные дрожжи на 530 тысяч долларов и пиво на 10 тысяч долларов. В конце мая центр называл Мексику перспективным направлением для экспорта зерна, отметив, что страна активно закупает его за рубежом, однако из-за географического положения на рынке для российских поставщиков сохраняется высокая конкуренция с продукцией из США и Канады.