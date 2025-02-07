Прокуратура проверит Wildberries из-за незаконных досмотров с раздеванием

Маркетплейс Wildberries подвергнется проверке в связи с жалобами работников на обыски, во время которых требовалось снять одежду до нижнего белья. Об этом «Ведомостям» сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законодательства и прав граждан подмосковной прокуратуры Андрей Малютин.

Представитель Wildberries отметил, что компания всегда сотрудничает с правоохранительными органами и готова предоставить им необходимую помощь.

Впервые видео, на котором работники одного из складов Wildberries вынуждены раздеваться до нижнего белья для предотвращения краж, появилось в интернете летом 2022 года. Тогда прокуратура провела проверку и выяснила, что на складе проходят незаконные осмотры личных вещей, после чего руководству было указано устранить нарушения, однако оснований для открытия уголовного дела не обнаружили.

В январе сотрудники сортировочных центров вновь пожаловались на возобновление подобных досмотров в одном из телеграм-чатов. Одна из работниц рассказала, что они вынуждены раздеваться за турникетами в раздевалке, на что Wildberries пообещал провести проверку.

Ранее сообщалось, что в Wildberries появились онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ и курьеров.