Российские пивовары могут объединиться в саморегулируемую организацию

Российские пивовары намерены создать саморегулируемую организацию (СРО), в которую также могут быть включены производители сидра и медовухи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз созданного для этих целей проектного офиса.

Отмечается, что инициатором подобного шага стал президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Цели СРО руководство компании обсудило на встрече пивоваренного сообщества в Санкт-Петербурге.

Как отметили участники мероприятия, консолидация пивоваров вокруг общих целей и проблем является необходимостью, поскольку без совместной поддержки тяжело сформировать стратегию развития отрасли и решить возникающие трудности.

В пресс-релизе отмечается, что одна из целей СРО заключается в создании единой площадки для экспертного диалога российских пивоваров и государства.

Участники встречи также предложили пригласить к участию в СРО производителей медовухи и сидра. Как объяснил генеральный директор компании «Медоварус» Станислав Курценовский, данная идея обоснована тем, что многие пивоварни также производят сидр и медовуху.

Ранее российские пивовары обратились к Минфину РФ с просьбой увеличить пошлины на импортное пиво в 10 раз.