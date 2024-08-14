Российские пивовары могут объединиться в саморегулируемую организацию
В России пивовары планируют объединиться в саморегулируемую организацию
Фото: [Pxhere.com]
Российские пивовары намерены создать саморегулируемую организацию (СРО), в которую также могут быть включены производители сидра и медовухи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз созданного для этих целей проектного офиса.
Отмечается, что инициатором подобного шага стал президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Цели СРО руководство компании обсудило на встрече пивоваренного сообщества в Санкт-Петербурге.
Как отметили участники мероприятия, консолидация пивоваров вокруг общих целей и проблем является необходимостью, поскольку без совместной поддержки тяжело сформировать стратегию развития отрасли и решить возникающие трудности.
В пресс-релизе отмечается, что одна из целей СРО заключается в создании единой площадки для экспертного диалога российских пивоваров и государства.
Участники встречи также предложили пригласить к участию в СРО производителей медовухи и сидра. Как объяснил генеральный директор компании «Медоварус» Станислав Курценовский, данная идея обоснована тем, что многие пивоварни также производят сидр и медовуху.
Ранее российские пивовары обратились к Минфину РФ с просьбой увеличить пошлины на импортное пиво в 10 раз.