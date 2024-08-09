Российские пивовары просят увеличить пошлины на импортное пиво в 10 раз

Российские владельцы пивных компаний обратились к Минфину РФ с предложением поднять пошлины на ввоз хмельных напитков из-за границы до 1 евро за литр. Это в десять раз больше, чем было прежде. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на официальное письмо министерства.

«Российские пивовары, столкнувшись с ростом импортной продукции, просят власти в 2024 году повысить в десять раз, до 1 евро на литр, пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран», — говорится в заявлении ведомства.

Некоторые эксперты негативно восприняли эту инициативу. По их мнению, такие радикальные меры могут вынудить Германию и Чехию, основных поставщиков пивной продукции, приостановить поставки хмеля в РФ.

Через год российский холдинг «Объединенные пивоварни» просит увечить торговую пошлину еще вполовину — до 1,5 евро за литр напитка. Пресс-служба компании отметила, что импорт плохо влияет на развитие пивной отрасли в России, заставляет отечественных пивоваров умышленно сокращать объемы производства.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты угрожают Турции санкциями за экспорт в Россию западной электроники.