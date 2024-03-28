Российские потребители поставили новый рекорд по спросу на мясо

В 2023 году потребление мяса в РФ составило 80,8 килограммов на каждого гражданина страны. Это стало рекордом, так считает аналитики Россельхозбанка, их мнение привели РИА Новости .

Основные продажи пришлись на мясо цыплят-бройлеров, а также на свинину. На эти продукты в России традиционно высокий спрос. Достигнутый показатель в 80,8 кг на среднего россиянина за год пусть и превышает рекомендованный Минздравом норматив, но он просто компенсирует другие продукты, которых люди недополучают по статистике в свой рацион. Планируется, что показатель потребления мяса еще подрастет на протяжении 2024 года.

«В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 килограмма», - прокомментировал ситуацию Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик Россельхозбанка.

В то же время в России растет и потребление зелени. Это стало возможным благодаря увеличивающемуся предложению. В этом году будут введены в строй новые крупные тепличные комплексы, они еще более увеличат выращивание свежей зеленой продукции. Специалисты ждут рост потребления зелени на уровне в 5% ежегодно.