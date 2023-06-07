Российские предприятия смогли импортозаместить автомобильную электронику

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что отечественным компаниям удалось успешно импортозаместить некоторую электронику, которая необходима для автомобильной промышленности в России. Так сообщает РИА Новости со слов чиновника.

На данный момент Василий Шпак отмечает, что специалисты смогли заместить электронные блоки управления, частично заменили датчики, разъемы жгутовой продукции, жгутовую продукцию.



Ранее зарубежные компании, которые поставляли необходимую продукцию, полностью покинули российский рынок, при этом нарушив все обязательства по заключенным договорам. В марте 2022 года, по словам замглавы Минпромторга, было принято решение перейти на продукцию, которая будет поставляться вне зависимости от санкций. Благодаря своевременным мерам удалось избежать остановки в производстве отечественных автомобилей.