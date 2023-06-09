Российские рыбопромысловые суда незаконно удерживаются в Норвегии

Глава Рыболовства Илья Шестаков в ходе встречи с губернатором Мурманской области сообщил, что шесть рыбопромысловых судов, принадлежащих России, незаконно удерживаются на норвежских ремонтных заводах, сообщает ТАСС.

Илья Шестаков отметил, что ограничения, введённые норвежцами по ремонту российских судов не являются законными. В том случае, если техника не будет отпущена, инцидент будет приравниваться к захвату собственности, подчеркнул глава Рыболовства.

Также он акцентировал внимание на необходимости организовывать судоремонт на территории России, а также на важности проведения модернизации Мурманского рыбного порта. По словам Ильи Шестакова, уже к середине июля необходимо подготовить идеи и стратегию в Администрацию Президента по развитию местного рыбного порта.

Также известно, что глава Рыболовства проведет еще ряд встреч в Мурманске и обсудит перспективы развития отрасли в регионе. Кроме производственных вопросов планируется поднять вопросы, связанные с улучшением береговой инфраструктуры.