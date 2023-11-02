Российские золотые резервы выросли до рекордных значений

Российские золотые резервы выросли до рекордного показателя в 2,36 тысячи тонн по итогам сентября 2023 года. Страна осталась на 5-м месте в мире по количеству хранящегося золота. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на данные мировых ЦБ.

Сообщается, что за сентябрь запасы российского золота выросли на 2% и достигли отметки в 2,36 тысяч тонн, добрав 44 тонны. Данный показатель является рекордным для всей отечественной современной истории, подчеркнули в издании. Россия осталась на пятой позиции в рейтинге государств с самыми крупными резервами золота.

В то же время, на фоне резкого падения цен на драгоценный металл в конце сентября, вложения в него обвалились на 3% – до $140,5 миллиардов.

Первое место в рейтинге уверенно занимают Соединенные Штаты, золотые запасы которых, составляют более 8000 тонн золота. На втором месте находится Германия с резервами более 3000 тонн. Третье место за Италией, ее резервы хранят почти 2500 тысячи тонн, а на четвертом месте Франция с показателем в 2,4 тысячи тонн.