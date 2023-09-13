Российский бизнес нарастил свое присутствие в Польше после введения санкций в отношении РФ

Только три предпринимателя в этой стране свернули свой бизнес за полтора года. Зато открылось более 400 новых компаний.

Экономическому феномену удивилось издание Rzeczpospolita. Оно выпустило статью, в которой разобраны изменения у российских бизнесменов в Польше. Подавляющее число российских производств, которые находятся на польской территории и подпали под санкции, не стали закрываться. Они просто перестали вести свою деятельность. Зато ускоренными темпами стали открываться другие коммерческие предприятия.

«На 40% увеличилось количество российских предпринимателей в нашей стране», - указывает автор статьи.

Из этого делается вывод, что российский бизнес в Польше процветает. Европейские рестрикции не оказали на него должного влияния.