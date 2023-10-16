Российский газ является гарантией сдерживания роста цен в Европе

Итальянский аналитик Давиде Табарелли дал свою оценку роли газа из РФ в формировании европейских цен. По его словам, поставки российского газа остаются гарантией сдерживания цен на энергоносители, несмотря на их меньший объем. Об этом сообщило издание ТАСС .

По словам Табарелли, газовый рынок является нестабильным и уязвимым. Он подчеркнул, что реагировать на него могут любые изменения. Эксперт предупредил, что при наступлении холодной зимы, российский газ будет единственным, что может уберечь европейскую энергосистему от перехода на порционный режим.

Аналитик заявил, что практически заполненные хранилища является положительным фактором, но в холодный сезон все равно понадобится закупка. Он отметил, что несмотря на рост цен, они сейчас все равно ниже, чем осенью прошлого года.

Табарелли также заявил, что Европа продолжает получать газ из РФ, хоть и меньше.