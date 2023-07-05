Российский игорный бизнес заплатил более миллиарда налогов за полгода

Игорная зона «Красная Поляна» в Сочи, алтайская «Сибирская монета», «Янтарная» в Калининграде и «Приморье» на Дальнем Востоке за полгода заплатили налоги на сумму 1 250 890 000 рублей, сообщается в пресс-релизе Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС).

Больше половины всех этих денег в госбюджет перечислила «Красная Поляна» – почти 650 млн рублей.

За два года выплаты от игорного бизнеса выросли на 17%.

Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов считает такой рост закономерным, поскольку российские казино успешно интегрируются в туристический бизнес. С этой целью они предлагают гостям широкий спектр развлечений, среди которых непосредственно игра является лишь одной из возможностей.

Игорные зоны привлекают туристов концертами популярных артистов, спортивными состязаниями, MICE-мероприятиями.