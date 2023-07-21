Российский Минфин запустит ювелирный маркетплейс

Министерство финансов РФ запустит ювелирный маркетплейс в марте следующего года. На маркетплейсе смогут торговать изделиями производители из стран ЕАЭС. Об этом сообщили «Известия» .

Директор департамента госрегулирования драгоценных металлов Юлия Гончаренко сообщила, что на маркетплейсе россияне смогут найти нужные украшения даже не посещая сайты магазинов. Маркетплейс также предоставит возможность сравнить цены на изделия и быстро найти самый выгодный вариант.

Гончаренко сообщила, что маркетплейс повысит узнаваемость отечественной ювелирной продукции на мировом рынке и будет способствовать снижению административных издержек для отрасли.

По данным информагентства INFOLine, в прошлом году онлайн-торговля выросла почти на 40% благодаря маркетплейсам. Специалисты считают, что такой резкий скачок объясняется возросшим количеством контрафактного товара.