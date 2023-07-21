Российский Минфин запустит ювелирный маркетплейс
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Министерство финансов РФ запустит ювелирный маркетплейс в марте следующего года. На маркетплейсе смогут торговать изделиями производители из стран ЕАЭС. Об этом сообщили «Известия».
Директор департамента госрегулирования драгоценных металлов Юлия Гончаренко сообщила, что на маркетплейсе россияне смогут найти нужные украшения даже не посещая сайты магазинов. Маркетплейс также предоставит возможность сравнить цены на изделия и быстро найти самый выгодный вариант.
Гончаренко сообщила, что маркетплейс повысит узнаваемость отечественной ювелирной продукции на мировом рынке и будет способствовать снижению административных издержек для отрасли.
По данным информагентства INFOLine, в прошлом году онлайн-торговля выросла почти на 40% благодаря маркетплейсам. Специалисты считают, что такой резкий скачок объясняется возросшим количеством контрафактного товара.