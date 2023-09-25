Российский министр предупредил о достаточно высокой инфляции в РФ в следующем году

Несмотря на все усилия российского правительства, подорожание товаров в 2024 году сохранится не на сильно меньшем уровне, чем в текущем году.

Максим Решетников, глава министерства экономического развития, выступил в Совете Федерации и сообщил про инфляционные ожидания его ведомства на следующий год. По его мнению, в декабре этого года инфляция составит порядка 7,5% в годовом выражении.

«Декабрь к декабрю 2024 года - 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. При этом, по утверждению Решетникова, итоговая среднегодовая инфляция будет составлять около 7,2%.