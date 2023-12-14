Российский президент пообещал рост реальных зарплат на 8% по итогам года

К новому году удастся добиться повышения реальных доходов граждан РФ на 5%.

По утверждению Владимира Путина, по стране собрана довольно точная статистика, которая гарантирует – повышение зарплат и доходов есть, и они очень заметны.

«Реальная зарплата вырастет на около 8%, это за вычетом инфляции. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают», - указал он.

Лидер РФ отметил, что в доходах заметно больше составляющих, и их сложнее учитывать. Тем не менее, они также вырастут, примерно на 5%.