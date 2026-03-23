Александр Галицкий лишился активов на 8 млрд рублей: суд признал запрещенной деятельность его венчурного фонда

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества инвестора Александра Галицкого. Стоимость обращенных в доход государства активов оценивается примерно в 8 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Судья огласила решение, полностью поддержав требования надзорного ведомства. Основанием для изъятия и запрета деятельности объединения «Алмаз-Кэпитал Партнерс» стало участие фонда в поддержке Украины. Как указывалось в материалах дела, венчурный фонд, специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна, был основан Галицким в Калифорнии в 2008 году.

Прокуратура настаивала на том, что с 2014 года в фонд инвестировал Европейский банк реконструкции и развития, который одновременно выделял средства на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, ведомство акцентировало внимание на высказываниях самого инвестора, которые были расценены как симпатия к киевским властям.

В свою очередь, представители Галицкого заявили, что он вышел из состава фонда еще в 2022 году, а обвинения в поддержке Украины отвергли. В подтверждение своей позиции юристы инвестора представили суду объемные материалы, однако процессуальное время для их изучения было ограничено. Сторона прокуратуры также приложила к делу 7 томов документов.

