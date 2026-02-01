Российский завод Ikon сменил владельца после ухода финской компании

Крупнейший завод по производству шин в России, Ikon, расположенный во Всеволожске и ранее принадлежавший финской компании Nokian Tyres, получил нового собственника. Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), зарегистрированных 29 января, предприятие перешло под контроль Акционерного общества «Татнефтехиминвест-Холдинг» («ТНХИ-Х»), связанного с правительством Татарстана, сообщает 47news .

Финский производитель покинул российский рынок в 2023 году, после чего завод был приобретен ПАО «Татнефть». Несмотря на смену владельца, производство шин продолжилось под брендом Ikon Tyres, ориентированным на внутренний рынок.

В январе 2026 года все 100% долей компании «Айкон Тайерс» были переоформлены на «ТНХИ-Х». При этом «Татнефть» сохранила финансовый контроль над предприятием, а операционное управление перешло к холдингу. Оба предприятия остаются под надзором правительства Татарстана, хотя на «Татнефть» продолжают действовать санкции со стороны США и Европейского Союза.

Таким образом, производство шин во Всеволожске продолжает функционировать в рамках российских структур, сохраняя рабочие места и выпуск продукции на внутренний рынок.

