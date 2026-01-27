Банки могут замораживать переводы из-за нетипичных действий клиентов

Российские банки могут приостанавливать денежные переводы клиентов, если операция выглядит нетипичной по сравнению с привычным финансовым поведением человека. Об этом сообщил РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

По его словам, кредитные организации анализируют целый ряд параметров операции. В поле внимания попадают сумма перевода, его периодичность, время и день совершения, место проведения платежа, устройство, с которого выполняется операция, а также получатель средств. Если совокупность этих факторов не совпадает с привычным профилем клиента, перевод может быть отнесен к подозрительным.

В качестве примера юрист указал ситуацию, когда человек, ранее переводивший лишь небольшие суммы, внезапно пытается отправить крупный платеж, значительно превышающий его обычные операции. Такое расхождение с привычным финансовым поведением может послужить основанием для дополнительной проверки или временной блокировки перевода.

Пашин подчеркнул, что универсальных критериев, по которым операция автоматически признается сомнительной, не существует. Конкретные пороговые значения и алгоритмы оценки каждая кредитная организация устанавливает самостоятельно и не раскрывает их публично. В результате клиент может столкнуться с ограничениями даже при отсутствии намерений нарушить правила, если его действия покажутся банку нетипичными.

