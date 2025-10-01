Российским ИП запретят открывать магазины и заниматься грузоперевозками

С 1 января 2026 года в России вступят в силу изменения в патентной системе налогообложения (ПСН), которые существенно ограничат возможности индивидуальных предпринимателей (ИП).

Соответствующие поправки в ст. 346.43 Налогового кодекса (НК) РФ включены в законопроект, подготовленный для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Так, лимит годового дохода для применения патента будет снижен с 60 до 10 млн руб., а из перечня разрешенных видов деятельности исключат стационарную розничную торговлю с торговыми залами и грузовые перевозки.

Согласно оценкам экспертов, под ограничения попадут около 507 тыс. небольших магазинов и аптек, а также примерно 277 тыс. предпринимателей, занимающихся грузоперевозками.

Изменения также затронут рестораны среднего ценового сегмента, салоны красоты, автомойки и часть высокооплачиваемых IT-специалистов. Право на применение патента сохранится только для розничной торговли через нестационарные объекты — киоски, павильоны и торговые точки без залов для посетителей.

По расчетам Министерства финансов РФ, новые правила принесут в бюджет дополнительно 1,27 млрд руб. в 2026 году и до 3,3 млрд руб. в последующие два года.

Ранее сообщалось, что российские компании могут освободить от уплаты утильсбора.