Компании могут освободить от уплаты утильсбора

В Госдуму внесут законопроект, освобождающий от уплаты утилизационного сбора транспортные средства, которые ввозятся в Россию и помещаются на таможенные или свободные склады для хранения либо переработки. Документ, как пишет РИА Новости, предусматривает поправки в закон «Об отходах производства и потребления».

Авторами инициативы выступили депутаты, которые предлагают дополнить перечень случаев, когда утильсбор не взимается. Речь идет о таможенном складе, свободном складе и переработке на таможенной территории. Эти процедуры позволяют временно хранить или использовать товары для производства с последующим реэкспортом без уплаты пошлин и налогов.

Как пояснил соавтор законопроекта Владимир Кошелев, сегодня компании вынуждены платить сбор даже при ввозе деталей, например шасси, которые не поступают в свободное обращение на российском рынке, а предназначены для дальнейшей сборки машин и вывоза за пределы страны. При этом возврат уплаченного сбора законодательством не предусмотрен, что делает применение льготных процедур экономически бессмысленным.

Инициатива позволит устранить это противоречие и поддержит отечественные предприятия, работающие в сфере промышленной сборки и экспорта. При этом бюджет не понесет убытков: если транспортные средства после хранения или переработки будут выпущены в обращение в России, утилизационный сбор придется заплатить в полном объеме вместе с остальными таможенными платежами.

