Российское правительство отменило пошлины на ввоз в РФ мяса кур на следующий год

Кабинет министров решил повысить предложение этого вида продукции на внутреннем рынке. Это позволит снизить цены на данный вид товаров.

Был утвержден указ, по которому на 2024 год обнуляются ввозные пошлины на мясо домашних замороженных кур.

«Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», - указана на правительственном сайте официальная причина такого решения.

Об этом сообщило ТАСС. Ввоз будет бесплатным для 140 тысяч тонн данной продукции. Те объемы, которые превысят установленный лимит, перестанут подпадать под заявленную льготу.