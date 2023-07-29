Российское правительство запретило вывоз из страны риса и рисовой крупы
Фото: [© Виталий Тимкив/РИА Новости]
Причина такого решения – поддержание стабильности внутреннего рынка в РФ.
Сообщение об этом появилось в микроблоге кабинета министров. Данная мера коснется только этого года, если не будет продлена специальным решением.
«Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года», - указано в записи.
При этом было подчеркнуто, что данное ограничение по поставкам риса не коснется Абхазии, Южной Осетии, а также членов Евразийского экономического союза.