Эксперт Чупшева назвала величину дефицита кадров в РФ

В России существует дефицит кадров, он находится на уровне в 1,5 млн человек. Так считает Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив. Ее мнение привели в своем материале «Известия».

Росстат утверждает, что сейчас безработица в РФ держится на уровне в 2,3%. Это является историческим минимумом. В то же время работодатели заявляют о дефиците рабочих рук, он в данный момент составляет порядка 1,5 млн рабочих. При этом данный показатель со временем будет только расти. Чупшева допустила, что к 2030 году он увеличится до 2 млн человек.

Решить данную проблему можно при помощи нескольких подходов. Для части работников стоит провести подготовку либо переподготовку по специальности, перенаправив их в другие сферы и повысив производительность их труда. Вторым способом становится роботизация.

«Третье направление — грамотная миграционная политика. Нам важно определить, какие иностранные специалисты нужны», — указала эксперт.

Государство должно понять, в какие сферы можно привлечь иностранных рабочих, и обязать работодателей нести ответственность за тех, кто на них работает.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства РФ разработало документ, по которому мигранты, работающие на стройках, не смогут сами менять место работы. У них в патентах будут прописывать название компании, а также специальность, по которой иностранец обязуется трудиться.