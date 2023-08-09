Росстат: цены на такси достигли своего максимума за последние десять лет

Сами участники рынка такой взлет тарифов объясняют новым законом о такси. С января по июнь этого года они, по данным службы, выросли на 4,03%. Но, по словам некоторых экспертов, реальный рост еще выше. По информации, полученной от сервиса «Максим», проезд на такси за этот период вырос на 40% в Москве и на 25% в регионах.

Об этом сообщило РБК. Удорожание поездок складывается из нескольких составляющих. Одна из них, это инфляция. Другая – резкий рост стоимости транспортных средств. Компаниям, занимающимся перевозками, необходимо менять автопарк, поскольку у многих обновление в последний раз происходило еще до пандемии. Увеличение обслуживания автомобилей также вносит свою лепту.