Рост объема промпроизводства в Подмосковье за первое полугодие составил около четырнадцать процентов
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
За первые шесть месяцев этого года рост промышленного производства в Московской области составил около 14% по сравнению с первым полугодием минувшего года. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.
Отмечается, что наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в металлургии — сектор вырос на 79,6%. В этой сфере в Московкой области работает более 40 крупных и средних компаний, где трудоустроено более 15 тысяч человек.
Также производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Подмосковье в первом полугодии 2023 года выросло на 51,5%. При этом одним из факторов роста показателей этого сектора является высокая инвестиционная активность бизнеса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство региона старается делать удобные сервисы для бизнеса.