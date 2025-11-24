«Рост цен в два раза выше инфляции»: квартиры в России станут еще менее доступными в 2027 году

Фото: [ Переселенцы из аварийного жилья и Губернатор Подмосковья в Рузе/Медиасток.рф ]

В 2027 году россиян ожидает значительный рост цен на жилую недвижимость, сообщил ТАСС со ссылкой на прогноз главы аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга.

Эксперт утверждает, что стоимость квадратного метра может увеличиться на 10–15%, что существенно превысит прогнозируемый уровень инфляции в 4–5%. Такая динамика может серьезно ухудшить доступность жилья для широких слоев населения, отметил он.

Основными причинами предстоящего подорожания Гольдберг назвал сочетание нескольких факторов. В течение января — октября 2025 года цены на квартиры в новостройках уже демонстрировали устойчивую положительную динамику, подорожав на 6,4% в номинальном выражении.

Одновременно с этим на рынке наблюдается сокращение объемов строительства — за указанный период ввод жилья снизился на 4,6% в годовом исчислении, составив 83,6 млн квадратных метров.

Важным стимулом для будущего роста цен станет ожидаемое снижение ипотечных ставок. По оценкам специалистов, в следующем году стоимость рыночной ипотеки может опуститься до 10% годовых или даже ниже, что неизбежно спровоцирует всплеск покупательской активности.

На этом фоне сохраняющийся низкий уровень предложения на рынке создаст условия для существенного удорожания недвижимости, утверждают аналитики.

В октябре впервые с марта был зафиксирован месячный рост ввода жилья, однако это не меняет общей негативной тенденции. С апреля месячные показатели строительства последовательно отстают от прошлогодних значений как в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так и в многоквартирных домах.

Из-за ожидаемого дисбаланса спроса и предложения эксперты не исключают необходимости принятия дополнительных мер поддержки строительного комплекса, особенно в малых и средних регионах страны.

Ранее исследование показало, что каждый третий россиянин задумывается о покупке жилья в ближайшие годы.